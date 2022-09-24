ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В течение субботы подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили четыре самолета российской армии

Уже 214-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 24 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 сентября.

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01:45 В течение субботы, 24 сентября, подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили четыре самолета российской армии.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Это штурмовик Су-25, два истребителя Су-30 и один истребитель-бомбардировщик Су-34 .

Также уничтожены 5 беспилотников и крылатая ракета оккупантов.

«Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 5 позиций зенитных ракетных комплексов», – говорится в сообщении.

01:03 Враг обстрелял Запорожье, в результате чего ранения получили три человека и один из районов города остался без электроэнергии.

«Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации, было около 10 прилетов», - сообщил Старух.

Немного погодя Старух добавил, что в дары вражеских ракет были зафиксированы сразу в нескольких районах города Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе.