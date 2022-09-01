Война на Николаевщине: В результате ночных обстрелов Николаева повреждены жилые дома и водопровод

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 25 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 24 сентября доступна по этой ссылке.

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08:28 Заместитель главы николаевского Красного Креста Аркадий Дабагян на своей странице в Facebook опубликовал фотографии последствий ночного обстрела Николаева.

08:03 Сегодня после часу ночи Николаев снова подвергся обстрелам. И снова повреждены жилые дома. Есть попадания в сети водопровода, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

«На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Наши специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы. Детальнее о последствиях напишу вам позже», - написал он.

07:42 В течение минувшего боевого дня врагом нанесены 4 авиационных удара по позициям наших войск вдоль линии столкновения. В ответ нашей авиацией отработано 5 ударов по двум вражеским системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах, по трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславской области, сообщает ОК «Юг».

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 огневых задач, в том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы, и ослабив вражескую армию на три пункта управления подразделениями вдоль линии фронта, поражено место расположения росгвардии в Херсоне, пунктов противника в районе Давыдова Брода.

По подтвержденным результатам оккупационная армия сократилась на 57 рашистов и 30 единиц техники, среди которых 2 гаубицы «Мста-Б» и еще одна 122-х мм, самоходная артустановка «Гвоздика» и самоходная гаубица «Акация», реактивная система залпового огня, 2 командно-штабных машины и 19 единиц другой авто-бронетехники.

Враг продолжает воздушную разведку и попытки атак с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два разведчика типа «Орлан-10» уничтожены в Бериславском районе на Херсонщине и в Баштанском на Николаевщине. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе «Шахид-136».

Уничтожены три склада вражеских боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области, в Херсонском и Бериславском – в Херсонской области, соответственно.

На боевом дежурстве в Черном море вдоль крымского побережья находятся 3 надводных и 1 подводный носители высокоточного оружия суммарным залпом 28 крылатых ракет морского базирования «Калибр». Остальные группировки вражеского флота в количестве 12 кораблей по-прежнему маневрируют в ракетобезопасном районе, без попыток приближения к подконтрольному Украине побережью.