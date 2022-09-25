В разрушенных городах Луганщины оккупанты придумали 50% явку на «референдуме», не имея при этом списков населения

Оккупанты придумали явку до 50% на «референдуме» в разбитых вдребезги городах Луганщины, таких, как Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.

Об этом глава ОВА Сергей Гайдай сообщил в Telegram.

«Если в первый день так называемого «референдума» вооруженные военные делали только поквартирный обход и заставляли голосовать во дворах, то на выходных люди с автоматами осматривают места массового скопления людей. В частности, рынки - проверяют документы и направляют к «избирательному участку», - сообщил он.

За всем этим на всю Луганщину наблюдают только пять человек, которые получили аккредитацию международных. В частности, из беларуси и Камеруна.

«Нигде не объявляется количество тех, кто отдал голос, - только процент. В разбитых почти до основания Лисичанске, Северодонецке, Рубежном оккупанты заявляют о явке от 41 до 46%, но при этом не имеют списков населения, которое в этих городах осталось», - добавил Гайдай.

По словам Гайдая, оккупанты могут считать 46% от тех 10 тысяч человек, которые остались в Северодонецке. То есть, посчитали в ОВА, 4,5 тысячи от 110 тысяч, которые проживали там до войны.