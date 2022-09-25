За счет мобилизации в россии могут усилить Росгвардию, – британская разведка

Российские власти могут использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Известный российский националист депутат думы Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на Росгвардию.

«Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, Росгвардия, скорее всего, имеет особую нагрузку», - отмечается в отчете.

Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране в Украине и способствуют проведению псевдореферендумов о присоединении на оккупированных территориях.

Силы предназначены для использования в целях внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Они были плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям, с которыми столкнулись в Украине», - говорится в отчете.

Напомним, ранее Институт изучения войны высказал мнение, что российская мобилизационная система вовсю пытается выполнить задачу, поставленную владимиром путиным, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже низкого качества, если кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.