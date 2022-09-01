Оккупанты «подвели» итоги фейковых референдумов еще в начале сентября, – СБУ

Российские оккупанты «подвели» итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября. Поэтому нынешнее абсолютно незаконное «голосование», анонсированное захватчиками с 23 по 27 сентября, – просто для создания нужной им картинки на росТВ.

Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении СБУ информация, а также телефонные разговоры жителей временно оккупированных территорий, имеющих родственников в «руководстве л/днр».

– Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочь работает в министерстве социальной политики «ДНР». Она все знает. Она сказала: «Еще в начале сентября были подписаны документы о вхождении «днр» в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации, – рассказывает украинка своей знакомой, которая также находится во временной оккупации рашистов.

Женщины жалуются, что россия просто уничтожает местное население и подвергает смерти простых людей.

– Наши будут это, Украина будет бить, отбивать. А эти будут говорить о том, что это территория России и тоже будут варить, и все. Ну кто докажет – кто, где голосовал, скажи? Никто ничего не докажет. Людей не спросили, за людей все решили. Жизни, судьбы покалечили, поломали, - резюмирует собеседница.

СБУ напоминает, что круглосуточно работает, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к псевдореферендумам.

«Каждый, кто организует российские фейковые «голосования» на нашей земле, будет наказан! Чтобы это произошло как можно быстрее, отправляйте информацию на чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot. Любая информация важна! Присылайте все, что вам известно: фамилии организаторов, коллаборантов и участников, факты принуждения и фальсификаций, места проведения и т.д. Чтобы отправить данные, достаточно открыть соответствующую вкладку в чат-боте и ввести известную вам информацию. Мы гарантируем конфиденциальность и то, что каждое сообщение будет тщательно проработано следователями СБУ», - добавили в СБУ.

Напомним, по информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты придумали явку до 50% на «референдуме» в разбитых в щепки городах Луганщины, таких, как Лисичанск, Северодонецк и Рубежное.