Зеленский пообещал, что оккупантам ответят за удары по Николаеву

Президент Украины пообещал ответ агрессору за все удары по украинским городам, в том числе и по Николаеву.

Об этом он написал в Facebook.

«Мы ответим агрессору на все удары: по Запорожью и Харькову, по Николаеву, Никополю, Донбассу, по всем нашим городам и регионам. Мы обязательно освободим всю нашу страну – от Херсона до Луганской области, от Крыма до Донетчины. И не позволим оккупанту остаться безнаказанным. Каждый убийца и палач будут привлечены к ответственности за то, что натворил против украинцев», - написал Глава государства.

Также он иллюстрировал свой пост фотографиями с последствиями вражеских обстрелов, в том числе и бизнес-центр «Николаев». Как известно, 14 июля в него попала российская ракета, в результате чего здание серьезно пострадало.