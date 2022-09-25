В одном из дагенстанских сел местные жители вышли на протест против мобилизации – полиция в ответ открыла стрельбу

В дагестанском селе Эндирей местные жители вышли на протест против мобилизации.

Об этом сообщают местные паблики.

Сообщается, что протесты были анонсированы. Митингующие выступали за отмену мобилизации, в какой-то момент между присутствующими и полицией возник конфликт, в ходе которого полицейские стали стрелять в воздух.

Но это не помогло им разогнать присутствующих, наоборот – ситуация осложнилась. Вместе с полицией на протест также пришли местные чиновники, которым присутствующие на митинге женщины стали озвучивать свои требования.

В местных пабликах также сообщают, что основные протесты пройдут в центре Махачкалы в 15:00 по местному времени. Судя по интонации сообщений, митингующие настроены серьезно.

Напомним, 132 человека задержали на акциях против мобилизации и войны по всей россии. Известно о задержаниях в Иркутске, Хабаровске, Томске, Чите, Улан-Удэ.