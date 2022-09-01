Британец, который воевал в составе николаевского батальона морской пехоты, рассказал, как над ним издевались в российском плену

Военослужащий 1-го отдельного батальнона морской пехоты британец Шон Пиннер, освобожденный из российского плена, рассказал, что последние шесть месяцев были худшими днями в его жизни - в плену над ним издевались.

Об этом он рассказал в интервью британской газете The Sun.

- Последние шесть месяцев были худшими днями в моей жизни. Там [на фронте] было так много трупов, что это было похоже на что-то из зомби-апокалипсиса, — говорит он.

По словам Пиннера, он сдался в плен, потому что российские солдаты окружили его. После этого они без всякой причины избили его и вонзили нож в бедро, утверждает британец.

Во время плена Пиннер регулярно подвергался пыткам — его били электрическим током, при этом он до сих пор не понимает, какую информацию от него хотели получить.

- Казалось, что они делают это просто ради забавы, — вспоминает британец.

Однажды, рассказал Пиннер, к нему в камеру зашел один из российских военных, приставил пистолет к его голове и сказал: «Ты сейчас умрешь». Потом солдат ударил его и добавил, что хотел таким образом пошутить.

Пленному запомнилось, что в тюремном лагере, где он провел четыре месяца, круглосуточно играли композиции групп Slipknot и ABBA.

- Это была настоящая пытка. Я никогда больше не хочу слушать песни ABBA, — говорит Пиннер.

Как известно, в июне так называемый «верховный суд» террористической «ДНР» вынес приговор иностранцам, воевавшим на стороне Украины. Эйден Аслин и Шон Пиннер из Великобритании и Саадун Брагим из Марокко были приговорены к смертной казни.

По информации «Преступности.НЕТ», иностранцы воевали в составе николаевского 1-го отдельного батальона морской пехоты.

21 сентября российские власти передали Саудовской Аравии 10 иностранцев, среди которых были и британцы. Вечером 22 сентября пятеро освобожденных граждан Великобритании – Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Дилан Хилли и Эндрю Хилл – вернулись на родину.