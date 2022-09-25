В российском плену остается 2,5 тысячи украинцев, - Верещук

В российском плену остается 2,5 тысячи украинских военных и гражданских.

Об этом в интервью BBC News Украина сообщила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

- Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего – там остаются гражданские. Уже несколько обменов гражданских подряд не отпускают. Надо ставить вопросы ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены. И среди них очень много женщин.