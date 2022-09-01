Российские дроны-камиказде часто меняют маршрут во время атаки, - ОК «Юг»

Русско-иранские дроны-камикадзе управляемые и могут изменять маршрут во время атак.

Об этом сообщила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, передает УНН.

- Они (дроны-камикадзе) управляемы, и маршрут часто во время атаки меняют. Мы это наблюдаем, и так же анализируем, изучаем тактику врага: что именно он пытается отнести к боевым уловкам, я думаю, что мы их разгадаем, - отметила Гуменюк.

- Участились случаи применения дронов-камикадзе. Они имеют ограничения по дальности действия, поэтому применяются в тех регионах, где они могут достать. Их тактико-технические характеристики еще не изучены, потому что есть спорные данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается, и я думаю, что мы в ближайшее время сообщим и сориентируем. Пока мы знаем, что это громкий двигатель, который извещает о приближении такой атаки, и это уже сигнал для того, чтобы принять меры к переходу в укрытие, – пояснила Гуменюк.