Мобилизированных из Севастополя оккупанты без подготовки отправляют на фронт на Херсонщину

В городе Севастополь временно оккупированной Автономной республики Крым мужчинам призывного возраста вручено около 1 тысячи повесток.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой «специальной операции».