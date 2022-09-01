Мобилизированных из Севастополя оккупанты без подготовки отправляют на фронт на Херсонщину

В городе Севастополь временно оккупированной Автономной республики Крым мужчинам призывного возраста вручено около 1 тысячи повесток.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Представители оккупационных войск уверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до истечения срока так называемой «специальной операции».
«Командование российских оккупационных войск вновь прибывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений непосредственно на линию столкновения. Это оказывает значительное влияние на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей», - говорится в сообщении.