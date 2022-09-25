Возле Токмака уничтожили российскую установку С-300, которая обстреливала Запорожье

Украинская артиллерия уничтожила один российский ЗРК С-300 с боеприпасами вблизи оккупированного города Токмак.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также уничтожены около 10 единиц вооружения и военной техники противника в районе населенного пункта Гуляйполе.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 2 БПЛА кафиров.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 6 пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 8 отдельных важных целей.