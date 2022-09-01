В Херсонской области сбили российский штурмовик и вертолет, прибывший ему на помощь

В Херсонской области 25 сентября около 17:00 подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбили вражеский штурмовик Су-25, атаковавший наши войска.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, тоже успешно уничтоженный зенитчиками Одесской бригады.

Также за текущие сутки подразделениями противовоздушной обороны сбиты два беспилотника-камикадзе «Shahed-136» в Николаевской и Одесской областях.