«Это ядерный шантаж путина», - Зеленский о российском ударе возле Пивденноукраинской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что путин использует ядерный шантаж – одним из эпизодов этого стал удар российской армии возле Пивденноукраинской АЭС.

Об этом Зеленский сказал в эфире американского телеканала «CBS News».

Зеленского спросили о том, блефует ли путин, угрожая ядерным оружием.

- Послушайте, может быть, вчера это был блеф. Теперь это может быть реальностью. Давайте посмотрим, что такое современное применение ядерного оружия или ядерный шантаж? Он нацелился и занял нашу АЭС и город Энергодар. Эта атомная станция состоит из шести блоков. И вдобавок ко всему… он продолжает свой шантаж, связанный с нашим экспортом электроэнергии в Европу. В Энергодаре у нас есть шесть энергоблоков – размером с шесть Чернобыльских АЭС.

- Несколько дней назад начали стрелять по другой атомной электростанции, Пивденноукраинской АЭС. Ракета попала в район, который находился в 300 метрах от АЭС. На АЭС выбиты все окна и двери. Значит, он хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Мы должны продолжать оказывать на него давление и не позволять ему продолжать, - сказал Зеленский.

Напомним, что ранее оккупанты обстреляли Пивденноукраинскую АЭС, к счастью, энергоблоки не получили повреждения.