«Я одна из мишеней»: Зеленский считает, что российские спецслужбы снова попытаются его убить

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что еще остается целью для покушения российских оккупантов.

Об этом он сказал на американском телеканале «CBS News».

- Я думаю, что военная стратегия военно-политического руководства россии не изменилась: это оккупация нашей страны. И, конечно же, они хотят дестабилизировать нашу страну изнутри. Вы очень правильно говорите, что мы едины. Мы стали еще более сплоченными сейчас, чем когда-либо, за 31 год нашей независимости от Советского Союза. Поэтому он делает все возможное, чтобы дестабилизировать нашу страну, чтобы убедиться, что мы слабее. Он хочет нас разделить, конечно, я одна из мишеней, конечно, это само собой. Это не из-за моей личности, а просто потому, что президент является лидером своей страны, - рассказал Зеленский.