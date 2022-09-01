Украинский снайпер рассказал, как ликвидировал российского офицера на Херсонском направлении

Летом на Херсонском направлении украинский снайпер с позывным «Пират» и его побратим ликвидировали российского офицера.

Об этом рассказывает «The New York Times».

За несколько недель до начала контрнаступления украинские войска, включая снайпера по прозвищу «Пират», начали примеряться к целям.

«Три дня, по его словам, он лежал на животе, глядя в прицел на отряд русских солдат. В селе под Херсоном они рыли укрепления. «Пират» и еще один снайпер скрылись в полосе деревьев почти в миле от них. Наконец, сказал Пират, они узнали офицера, который был в белой футболке. «Пират» и его напарник откалибровали прицелы, измерили ветер и сосчитали: один, два, три. Тогда они нажали на курки».

«Две их пули пролетели по открытым полям, превышая скорость звука. Не успев даже услышать треск винтовок, российский офицер свалился на землю».