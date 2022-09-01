Все николаевские больницы, которые были повреждены, восстановили свою работу, - ОВА

Больницы в Николаеве после ракетных, авиаударов и РСЗО восстановили свою работу.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской ОВА Максим Безносенко.

— Если говорить по критичным, если начать с области, это была поражена Березнеговатская больница ракетным обстрелом, Баштанская больница. По больницам, которые находятся в Николаеве – это наша больница скорой медпомощи, соседний с ней кожвендиспансер, - отметил Безносенко.

Также пострадали Обласная психологическая больница, здания санатория «Южный». Из РСЗО обстреляли офтальмологическую больницу и онкологический центр. Пострадала Областная детская больница, Областная больница, МСЕК, Дом ребенка, 3 больница, 4-я, 3-я была дважды или трижды обстреляна, пострадали здания базового медколледжа, санатория «Дубки».

— Все они были повреждены частично – там были повреждены окна и двери. Но наша громада быстро реагирует на эти разрушения, буквально на следующее утро стоят волонтеры, помогают восстановить окна ОСБ-плитами или пленкой, в некоторых местах полностью заменены оконные рамы или двери. Все больницы, которые были повреждены, возобновили свою работу, - сказал Безносенко.

Также сильно поврежден травмпункт БСПМ, который за три года до этого капитально отремонтировали. Он пока не восстанавливает работу, но врачи из БСМП принимают в других кабинетах. То же касается дорогостоящего оборудования, его удары оккупантов не задели.

Напомним, как ранее сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко, по всей Украине страна-террорист уже повредила 884 объекта заведений здравоохранения, 123 – разрушила полностью. 87 «скорых» оккупанты расстреляли, еще 241 авто захватили.