Администрация Байдена предупредила, что россия получит «катастрофические последствия», если применит ядерное оружие

Администрация президента США Джо Байдена непублично предупредила кремль о том, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь "катастрофические последствия" для россии.

Об этом сказал в телеэфире советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, передает "Украинская правда".

Салливан отметил, что последние ядерные угрозы путина "следует воспринимать крайне серьезно".

- Мы донесли до кремля – частно, на очень высоком уровне – что любое применение ядерного оружия будет иметь для россии катастрофические последствия, что США и наши союзники ответят решительно. И мы очень четко и подробно объяснили, какие последствия это может иметь, – сказал он.

Салливан добавил, что США в том числе публично заявили о готовности решительно отреагировать и продолжать поддержку Украины, в том числе в попытках вернуть захваченные россией территории.

Ранее Washington Post со ссылкой на свои источники сообщали, что Вашингтон уже несколько месяцев предупреждает россию о последствиях в случае применения ядерного оружия.