ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В рф мобилизованных отправляют на фронт после одного дня обучения

Уже 215-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 25 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 сентября.

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00:32 Жена мобилизованного из Липецка Татьяна Доценко рассказала «Медиазоне», что ее 45-летнего мужа рядового Андрея Козырева «отправляют на линию фронта с Донбассом» после одного дня обучения.

По словам женщины, «учения были один день», а сегодня ее муж сообщил, что их отправляют на линию фронта.

- Их 1000 человек, медкомиссии не было, - добавила она.

Доценко говорит, что ее мужа отправили в 237-й танковый полк. По ее словам, его призвали как гранатометчика.

00:17 Каска выдержала попадание осколка и спасла жизнь украинскому военнослужащему.

00:12 Жители освобожденного населенного пункта встречают украинских воинов.