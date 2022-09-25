«Если вы придете забирать жизни наших детей – мы вас живыми уже не отпустим», - Зеленский обратился к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам и призвал и противостоять мобилизации в оккупационную армию.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что в армию призывают представителей малых народов рф, которых отправляют на гибель.

- И это не какая-то там коллекция народов у россии, не значки и не флажки где-то на карте, нет. Это не фантики – это живые люди. И только теперь вы начинаете это слышать, и то не везде. Мы видим, что люди, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей.