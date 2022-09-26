Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 43 оккупанта, три танка и пять складов боеприпасов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 25 сентября доступна по этой ссылке .

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07:18 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая. Противник в попытках противостояния нашим активным действиям выискивает различные варианты, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 25 сентября.

Вблизи Архангельского враг диверсионно-разведывательной группой до 10 человек пытался проверить прочность наших позиций. В результате боя понес потери и ретировался.

По рубежу потенциального продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование противопехотными и противотанковыми минами.

Для обеспечения возможностей подтягивания резервов и запасов, в том числе временно оккупированного Крыма, враг не оставляет попыток обустройства новых переправ, в том числе и на Каховском направлении.

Продолжая обстрелы ракетно-артиллерийским и минометным вооружением наших позиций и тыловых районов с мирными жителями, враг применяет и авиацию, и дроны-камикадзе. Проводит воздушную разведку с использованием беспилотных шпионов. Один из них был уничтожен при выполнении задач в Бериславском районе Херсона.

Снова страдала от тяжелой артиллерии Никопольщина. С десяток снарядов, выпущенных по Мировской и Марганецкой громадам, повредили несколько частных подворий. Потерь среди гражданского населения нет.

В Николаевской области попытка очередной атаки дрона-камикадзе типа «Шахид-136» уничтожена в воздухе над открытой местностью. Без разрушений и человеческих утрат.

В Бериславском районе Херсонщины, воинами зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также был успешно уничтожен нашими зенитчиками.

Нашей авиацией по врагу нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач, в рамках которых отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, исключено использование альтернатив.

Также подтверждено, что вражеская армия ослабла на 43 рашиста, три танка, самоходную артустановку и девять единиц автобронетехники.

Уничтожены пять складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и Кинбурнской Косе.

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море – без изменений района маневрирования, состава, задач и угроз. Те же четыре носителя 28 «Калибров» готовы для нанесения ударов по всей территории Украины.

Угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши.

07:15 Запуски ракет, атаковавших Николаев около пяти часов утра, фиксировали в Скадовском районе Херсонской области.