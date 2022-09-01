Около 1,5 миллиона украинцев не могут вернуться домой из рф, - Стефанишина

Около 1,5 миллиона украинцев, большинство из которых - женщины и дети, находятся в рф без возможности вернуться домой, а родные не могут установить с ними связь.

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время мероприятия на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН

- Сегодня как никогда важно использовать все имеющиеся международные инструменты защиты основополагающих прав человека и удвоить наши совместные усилия, чтобы не допустить насильственной эксплуатации украинских граждан, - сказала Ольга Стефанишина, отметив о необходимости уделить особое внимание вопросу насильственной депортации украинцев с временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, как США призвали РФ прекратить фильтрацию и принудительную депортацию украинцев.