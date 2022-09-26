В Махачкале задержали более сотни противников мобилизации

В Махачкале (столица Дагестана, рф) задержали на акциях против мобилизации задержали как минимум 101 человека.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Всего в пяти городах рф к утру 26 сентября задержали более 128 человек, о которых стало известно правозащитникам. Из них 25 человек задержали в Якутии, в других городах были одиночные задержания.

Количество задержанных может быть больше. О месте удержания некоторых участников протеста неизвестно.

Как известно, 25 сентября много людей в Дагестане вышли на протесты против решения путина о мобилизации. Полиция пыталась разгонять митингующих выстрелами в воздух, иногда участники акции активно отбивали у полицейских граждан, которых пытались задержать.

Напомним, как в россии за два дня после объявления мобилизации подожгли шесть военкоматов, а на одном оставили послание путину: «Анус себе мобилизируй, пес! Не твоя личная армия!».

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что кремль не может создать резерв даже низкого качества, а мобилизация может обострить социальное напряжение в рф.