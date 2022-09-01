Суд арестовал еще одного николаевца, который шпионил для оккупантов

В Николаеве суд арестовал подозреваемого в госизмене Сергея Лавиденко.

Об этом в соцсети сообщил Дмитрий Рябченко.

«Сережа являлся довольно обеспеченным человеком, имея профессию моряка. Работал за границей, последнее время в Турции.

Как только началась война, Сережа бросил работу и тут же помчался в Украину.. но с одной целью - работать на оккупантов.

С первого дня прибытия Лавиденко начал следить за перемещениями наших военных, техники, объектов инфраструктуры и снимать на видео. И передавал все данные врагу. Даже сумел отследить, когда по городу в начале войны перемещали ночью самолёты. Талантливый, короче.

Но сколь верёвочке не виться, как говорится - все равно совьется в плеть.

Серёжу взяли спецслужбы и теперь ему инкриминируют ст. 111 - государственную измену. А там от 12 и до 15. Поделом, как говорится», – пишет Рябченко.