Суд арестовал еще одного николаевца, который шпионил для оккупантов

В Николаеве суд арестовал подозреваемого в госизмене Сергея Лавиденко.
Об этом в соцсети сообщил Дмитрий Рябченко.
«Сережа являлся довольно обеспеченным человеком, имея профессию моряка. Работал за границей, последнее время в Турции.
Как только началась война, Сережа бросил работу и тут же помчался в Украину.. но с одной целью - работать на оккупантов.
С первого дня прибытия Лавиденко начал следить за перемещениями наших военных, техники, объектов инфраструктуры и снимать на видео. И передавал все данные врагу. Даже сумел отследить, когда по городу в начале войны перемещали ночью самолёты. Талантливый, короче.
Но сколь верёвочке не виться, как говорится - все равно совьется в плеть.
Серёжу взяли спецслужбы и теперь ему инкриминируют ст. 111 - государственную измену. А там от 12 и до 15. Поделом, как говорится», – пишет Рябченко.
В суде подозреваемый просился под домашний арест, ссылаясь на больных родителей. Следственный судья Иван Дирко решил отправить Лавиденко под стражу в следственном изоляторе без альтернативной возможности внесения залога.
Напомним, как в Николаеве задержали агента главного управления генштаба вс рф, который собирал данные о перемещении ВСУ и западной техники.