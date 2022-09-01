В рф военкома расстреляли во время инструктажа для мобилизованных

В городе Усть-Илимск Иркутской области рф произошла стрельба в военкомате. Убит военком Александр Елисеев

Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.

На видео зафиксировано собрание людей в небольшом зале. Часть из них в камуфляжной одежде. В какой-то момент звучит выстрел, присутствующие люди начали убегать из помещения.

На улице также засняли, как медики несут тело человека в военной форме, а возле здания группа людей кого-то задержала.

Военком Александр Елисеев предварительно получил четыре выстрела почти в упор и скончался в машине скорой помощи.

За стрельбу задержали 25-летнего Руслана Зинина. Он начал стрелять, когда военком Елисеев проводил инструктаж для людей, попадающих под мобилизацию.

Напомним, как в россии за два дня после объявления мобилизации подожгли шесть военкоматов, а на одном оставили послание путину: «Анус себе мобилизируй, пес! Не твоя личная армия!».