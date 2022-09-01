На освобожденной Харьковщине обнаружили еще одно помещение для пыток украинцев

СБУ обнаружила место незаконного содержания людей в недавно освобожденном от оккупантов селе Липцы Харьковской области. «Пыточница», которую захватчики называли «подвалом», была обустроена в помещении, где размещалась так называемая «народная милиция лнр».

Об этом сообщает СБУ.

Боевики «лнр» и российские военные незаконно арестовывали местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом.

По информации СБУ, оккупанты применяли к заключенным жестокую пытку, после чего насильно вывозили их на территорию россии.

В рамках возбужденного ранее уголовного производства по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны) продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, пострадавших от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательству над гражданским населением.

Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут впоследствии переданы в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы ни один военный преступник не ушел от ответственности.

Напомним, как в сети опубликовали фото освобожденного Изюма: брошенная российская техника и блокпост, где создавали «черные списки» украинцев.