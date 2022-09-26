Российских военных, призванных в рамках частичной мобилизации в россии, отправят на линию фронта с минимальной подготовкой. Из-за недостачи продовольствия они, вероятно, будут страдать от высокого уровня истощения.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

По опубликованным данным, в россии уже издали десятки тысяч повесток. Теперь россия столкнется с административной и материально-технической проблемой, связанной с обеспечением подготовки войск.

«В отличие от большинства западных армий, русские военные проводят низкоуровневую начальную подготовку солдат в назначенных им оперативных подразделениях, а не в специализированных учебных заведениях. Как правило, один батальон в составе каждой российской бригады остается в Гарнизоне, если два других развернуты, и может предоставить кадры инструкторов для обучения новобранцев или пополнений. Однако Россия развернула многие из этих третьих батальонов в Украине. Многие из призванных военнослужащих не будут иметь никакого военного опыта в течение нескольких лет», - сказано в сообщении.

По мнению разведки, нехватка военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, наводят на мысль, что многих военнослужащих отправят на линию фронта с минимальной подготовкой, поэтому они, вероятно, будут страдать от высокого уровня истощения.

Ранее разведка сообщила, что за счет мобилизации в россии могут усилить Росгвардию.

Мобилизованные россияне попадут на линию линию фронта с минимальной подготовкой, - британская разведка