Россияне завезли на территорию ЗАЭС массовку и устроили представление с голосованием на «референдуме»

Оккупанты устроили новую провокацию на территории Запорожской АЭС. На станцию они навезли массовиков, выдавших себя за сотрудников ЗАЭС, которые якобы по собственному желанию проголосовали на «референдуме».

«У ЗАЭС оккупанты устроили спектакль с голосованием на «референдуме». Очередной спектакль они устроили возле Запорожской АЭС, выдавая приглашенных массовиков за персонал атомной станции», - говорится в сообщении.

Так, большая группа мужчин в гражданском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, выходившим после смены.

Как отмечают в «Энергоатоме», по дороге они раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и восклицали слова поддержки россии и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось «голосование», и показательно заполнили бюллетени.

Напомним, в Мариуполе оккупанты заставляют горожан «голосовать» на «референдуме» без бюллетеней и под дулом автоматов.