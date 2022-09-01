Взятый в плен на Херсонщине российский десантник признался, как возле Бучи расстрелял в автомобиле украинца

Разоблачен еще один российский военный на убийстве мирного жителя Киевщины во время временной оккупации региона.

Об этом сообщили в СБУ и в полиции.

В начале марта этого года он совместно с другими военнослужащими вс рф из автомата расстрелял легковой автомобиль ВАЗ на трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района. В результате обстрела водитель авто погиб на месте.

Чтобы скрыть преступление, рашист совместно с сослуживцами зарыли тело убитого в лесу.

В сентябре злоумышленник был задержан украинскими военными во время боевого столкновения на Херсонском направлении.

Сотрудники СБУ во время допроса и других следственных действий установили и доказали причастность задержанного к совершению преступления и получили информацию о местонахождении погибшего. Во время проведения следственного эксперимента подозреваемый показал место захоронения убитого. Тело эксгумировано и передано на судебно-медицинскую экспертизу.

Установлено, что убийцей является контрактник одного из подразделений 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии вс рф. По данным следствия, в 2019 году он активно участвовал в боевых действиях на территории Сирии.

В начале полномасштабного вторжения в Украину злоумышленник входил в состав оккупационной группировки, пытавшейся захватить Киевщину.

Кроме того, в ходе досудебного расследования сотрудники СБУ получили дополнительную информацию о многочисленных преступлениях участников этого подразделения. Среди собранных материалов – факты вражеских обстрелов по жилым домам местных жителей, их ограбления и убийства.

Следователи Службы безопасности сообщили пленному оккупанту о подозрении по части 2 статьи 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Продолжается системная работа по сбору доказательной базы и привлечению к ответственности всех виновных.

Мероприятия по разоблачению преступления проводились сотрудниками Главного следственного управления Службы безопасности совместно с Департаментом защиты интересов общества и государства Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что на освобожденной Харьковщине обнаружили еще одно помещение для пыток украинцев.