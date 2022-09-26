В Молдове будут лишать гражданства тех, кто пойдет воевать за рф

Граждан Молдовы, которые вступят в армию рф для войны в Украине, могут лишить молдавского гражданства.

Такую возможность обсудила 26 сентября президент Майя Санду на Высшем совете безопасности, передает Newsmaker.

Как отметила Санду, после объявления в рф частичной мобилизации, есть риск того, что призывать будут и жителей Приднестровья, поэтому Молдова не должна допустить, чтобы ее граждане воевали на «стороне агрессора».

- Мы рассматриваем вариант отзыва гражданства Молдовы у жителей страны с российским паспортом, которые будут воевать на стороне агрессора, — сказала Санду.

Также власти планируют ужесточить наказание для граждан Молдовы, у которых нет гражданства рф и которые будут воевать в Украине «на стороне агрессора».

Санду также рассказала, что попросила МИДЕИ начать переговоры с российской стороной, чтобы исключить мобилизацию граждан Молдовы, живущих в рф. Молдавские власти помогут гражданам Молдовы, живущим в россии, вернуться домой, если они изъявят желание.