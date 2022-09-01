МАГАТЭ начало переговоры о создании зоны ядерной безопасности на ЗАЭС

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) начало ряд переговоров по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, с марта 2022 года оккупированной российскими военными.

Об этом сообщил в Twitter генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он сказал, что проводит встречу с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс.

«В центре внимания – срочное создание охраняемой зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Приоритетом остается работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины и поддержка США высоко ценится», – говорится в сообщении.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные приступили к обстрелу станции. россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом защиты от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрел в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

11 сентября стало известно, что Запорожская АЭС полностью остановлена, а последний работающий реактор переводят в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к россии прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции .

Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС снова подключен к энергосети Украины.