Пригожин впервые признал свою ложь в судах о непричастности к ЧВК Вагнера и рассказал, что начал вербовать наемников для войны с Украиной в 2014 году

Евгений Пригожин впервые признал свою причастность к ЧВК Вагнера. Он заявил, что создал группировку наемников в 2014 году для войны в Украине.

Ответ Евгения Пригожина на вопрос редакции «Блокнот» опубликовала пресс-служба компании «Конкорд», которая принадлежит Пригожину.

Журналисты поинтересовались, почему в последнее время бизнесмен перестал отрицать свою причастность к ЧВК и тот дал следующий ответ, который сильно наполнен кремлевской пропагандой о «геноциде» и «защите русскоязычного населения».

«В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ Вагнер», – сказано в ответе.

По словам Пригожина, исключительно благодаря наемникам Вагнера были захвачены луганский аэропорт и многие другие территории. Также он назвал наемников «героями», которые защищали «сирийский народ, другие народы арабских стран», а также «обездоленных африканцев и латиноамериканцев».

Пригожин уверяет, что ранее отрицал причастность к группировке «чтобы не подставить этих парней».

Стоит отметить, что ранее Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК Вагнера и судился с журналистами, которые связывали его с военизированной группой.

В августе 2022 года Пресненский суд Москвы признал недостоверными слова бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о том, что Пригожин является «хозяином ЧВК Вагнера».

В июле 2022 года после публикации «Медузой» расследования о российских наемниках в Украине, Пригожин потребовал возбудить уголовные дела против автора расследования Лилии Яппаровой и редакционного директора Татьяны Ершовой. Поводом для этого стал запрос в адрес Пригожина, сделанный при подготовке материала. Также бизнесмен потребовал признать «Медузу» нежелательной организацией.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, на котором приближенный к президенту рф владимиру путину олигарх Евгений Пригожин, основатель так называемой ЧВК Вагнера, лично вербует российских заключенных для войны с Украиной. Позже российских заключенных начали принудительно набирать в ЧВК Вагнера и отправлять на войну против Украины.

Также напомним, как в украинской разведке заявили, что команду на подрыв барака с украинскими военнопленными в Еленовке наемникам из частной военной компании Вагнера дал ее владелец евгений пригожин.

Кроме того, ЧВК Вагнера не раз уличали на военных преступлениях в других странах. Так, эксперты ООН установили, что «вагнеровцы» причастны к массовому убийству гражданских в Мали. Еще российских наемников в ЦАР обвинили в казнях местного населения, изнасилованиях и грабежах. Свои зверства члены ЧВК Вагнера также сами снимали на видео в Сирии.