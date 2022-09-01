Николаевские десантники показали, как сорвали наступление оккупантов и уничтожили вражескую бронетехнику

Воины инженерно-саперного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ рассказали, как благодаря грамотно установленным минно-взрывным заграждениям, на одном из участков было сорвано наступление подразделения противника.

Об этом сообщили на Facebook-странице десантно-штурмовой бригады из Николаева.

В общей сложности было уничтожено пять единиц боевой и специальной техники российских оккупантов: танк, две боевые машины пехоты, инженерная машина заграждения ИМР-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажами и личным составом.

К уничтожению бронетехники техники противника и его десанта также присоединились воины противотанкового подразделения и артиллерии Николаевской бригады ДШВ ВСУ, которые провели окончательную «демилитаризацию» вражеского подразделения.