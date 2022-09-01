Угроза НАТО, сплочение и «мы защищаем себя»: Кремль подготовил для пропагандистов методичку по оправданию мобилизации

Кремль спустил вниз пропагандистам методичку, которая поможет убедить население страны-агрессора идти воевать в Украину.
Об этом сообщает Meduza.
Власти России придумали следующие тезисы, которые, по их мнению, помогут им оправдать мобилизацию:
- Народ РФ должен сплотиться перед угрозой НАТО, потому что «расчленят и разграбят» Россию;
- Уже невозможно оставаться в стороне и надеяться только на жителей Донбасса и контрактников. Фронт 1000 км, а киевский режим оружием НАТО убивает «русских людей»;
- Сейчас уже не столько «своих не бросаем», сколько «мы защищаем себя»;
- Путин объявил мобилизацию «ровно в тот момент, когда она необходима и позволит существенно усилить достижения Россией целей специальной военной операции»;
- Россия воюет не с Украиной, а с НАТО;
- Следует давать больше «прямой речи» жителям оккупированных территорий. Они должны выражать благодарность и называть Путина защитником. От этих сюжетов у россиян должна возникать радость;
- Мобилизуют лишь 1% от личного списка военнообязанных.
Напомним, после объявления «частичной» мобилизации из россии уже уехали 261 тысяча мужчин.