Зеленский заявил, что Донбасс для оккупантов – это цель номер один

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что россияне почувствовали, что проигрывают, и пытаются оттянуть этот момент.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Особенно острая ситуация - в Донецкой области. Делаем все, чтобы сдержать вражескую активность. Именно там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс - все еще цель номер один», - отметил глава государства.

Он добавил, что несмотря на очевидную бессмысленность войны для России и потерю оккупантами инициативы, командование российских военных все равно гонит их на гибель.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что на первом этапе частичной мобилизации россияне планируют доукомплектовать свои соединения и воинские части, воюющие в Украине, а также часть сил может пойти на доукомплектование пограничной службы.