В МВД сообщили, когда начнется очередной этап эксгумации тел с новых обнаруженных мест массовых захоронений в Изюме

В ближайшие дни начнется эксгумация тел с новых обнаруженных мест массовых захоронений в Изюме.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, началась ли уже эксгумация тел из новых выявленных мест массовых захоронений.

«На сегодняшний день мы в определенной степени ограничены возможностями наших бюро судмедэкспертиз и моргами. Но в ближайшие дни мы начнем, в том числе и соответствующие процессуальные действия, на других выявленных стихийных кладбищах», - подчеркнул Енин.

Он также отметил помощь правоохранительным органам со стороны международных партнеров.

«На сегодняшний день мы говорим о помощи правоохранительным органам Украины со стороны наших западных партнеров, в частности, с точки зрения предоставления нам то ли криминалистических лабораторий, то ли реагентов», - сказал Енин

Он напомнил, что в конце прошлой недели город Изюм посетили представители иностранных дипломатических миссий «которые донесут правду до своих правительств о размахе стихийных захоронений на освобожденной территории», - подчеркнул Енин.

Напомним, СБУ обнаружила место незаконного содержания людей в недавно освобожденном от оккупантов селе Липцы Харьковской области. «Пыточница», которую захватчики называли «подвалом», была обустроена в помещении, где размещалась так называемая «народная милиция лнр».