ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты обстреляли аэропорт в Кривом Роге

Уже 216-й день после начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 26 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 сентября.

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00:30 Российские оккупанты нанесли удар по аэропорту в Кривом Роге.

В местных пабликах пишут, что разрушены взлетная полоса и зал ожидания, обломки уничтожили пульт управления и административные здания.