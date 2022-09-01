Война на Николаевщине: В области объявлена воздушная тревога

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 265 сентября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

13:33 В Николаевской области объявлена воздушная тревога.

12:42 Также под обстрел попал сквер в центре города – именно там на двух участках поврежден водопровод, сообщил мэр Александр Сенкевич.

С самого утра там работают специалисты «Николаевводоканала». Им нужно заменить поврежденные трубы.

Также на месте работают коммунальщики. Они убирают проезжую часть и территорию парка от обломков.

12:38 По Николаеву и пригороду оккупанты выпустили шесть ракет системы С-300, еще два боеприпаса выпущены из РСЗО «Торнадо-С».

– На сегодняшний день нам известно о шести ракетах противовоздушной системы С-300, которыми был обстрелян наш город. Однако по центру города были нанесены ракетные удары с применением ракетной системы залпового огня «Торнадо-С». Это модифицированная версия устаревшего советского «Смерча». Следует отметить, что рашисты снова вернулись к тактике обстрелов центра города. Конечно, никакие военные объекты здесь не находились никогда, но это не останавливает наших врагов. Особенно, если учитывать тот фактор, что это оружие неточное и бьет по площадям. Следует понимать, что это очередной акт российского терроризма, целью обстрелов стали мирные жители города, которые в это время просто спали. К сожалению, такие цели как «Смерчи» малозаметны для систем противовоздушной обороны, поэтому они рассчитывали нанести максимальный урон и понимали, что стреляют по центру и, скорее всего, попадут в здания. То, что ракеты упали не в здания, а на проезжую часть – это просто совпадение и здесь фактор везения является основным. Насчет пострадавших информация не поступала, – сказал пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

– Одна из локаций, которая была обстреляна – это промышленная зона. Это частное предприятие, которое также страдает из-за обстрелов, потому что оно находится ближе к линии разграничения. Еще несколько ракет упали в пригороде. Одна из них попала прямо в остановку общественного транспорта. Благо, это было ночью. Потому у нас нет погибших. Но это происходит ночью не случайно. Российские оккупанты прекрасно понимают, что в случае работы днем кара будет неотвратимой и очень быстрой. Они это прекрасно понимают, поэтому прячутся во тьме как всякое зло. Но хочу отметить, что Вооруженные силы Украины не тратят время даром, ежедневно уничтожаются подобные системы. Сегодня ночью, кстати, было уничтожено над Одессой три из трех дронов-камикадзе. Это относительно вчерашней темы противодействия «новейшему», так сказать, российскому оружию, – добавил Плетенчук.

12:07 Бойцы 73-го Центра специальных операций (Очаков) с помощью дрона-камикадзе работают по позициям оккупантов на Юге Украины.

11:33 В центре Николаева продолжается ликвидация последствий ночных обстрелов.

10:28 В центре Николаева в результате обстрела изуродованы как минимум восемь многоэтажек. У них выбиты окна, разрушены балконы. В двух домах повреждена кровля, сообщил мэр Александр Сенкевич.

Все магазины, которые были размещены на первых этажах в этих домах, также подверглись разрушениям разной степени. Повреждены помещения и городской выставочный зал.

На месте работают электричества и бригады предприятий «ЭЛУ автодорог» и «Николаевские парки». Также строительные бригады уже забивают изуродованные в квартирах окна ОСБ плитами.

Правоохранители фиксируют последствия этого террора против мирных жителей Николаева.

«Продолжаем осматривать район обстрела. Полный перечень разрушений сообщу позже», – добавил мэр.

10:03 Украинской авиацией нанесено 10 ударов по врагу, в Баштанском районе Николаевщины уничтожен вражеский беспилотный разведчик «Орлан-10», сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 26 сентября.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 250 огневых задач. В Херсонском и Бериславском районах поражены 4 очага вражеского вооружения и техники и склады с боеприпасами. Еще одна баржа в районе Херсона у оккупантов отминусована вместе с надеждой наладить сообщение между берегами Днепра. Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке.

Подтвержденные потери врага составляют 77 рашистов, 6 танков, гаубиц, в том числе самоходная «Мста-С», 3 зенитных пушечно-ракетных комплекса «Панцирь-С1» и 14 единиц автобронетехники.

09:58 Воронка после прилета С-300 в николаевском сквере.

09:52 Из-за обстрелов в Центральном районе Николаева временно не будет воды – поврежденную сеть ремонтируют. Подробнее - по ссылке.

09:34 В одном из сел возле Николаева ракета С-300 попала прямо в остановку общественного транспорта. На месте остались только большая воронка.

09:09 Еще кадры последствий обстрела центра Николаева.

08:49 Также оккупанты обстреляли аквазону Очакова, пгт Березнеговатое, села Весняное, Мураховка, Широкое, Червоная Долина. Пострадали дома и гражданская инфраструктура, сообщил начальник ОВА Ким.

08:38 Начальник ОВА Виталий Ким отметил, что в центр города оккупанты попали невысокоточной ракетой из РСЗО «Смерч».

«Это чистый террор мирного населения», - подчеркнул он.

08:19 В результате ракетных обстрелов Николаева после полуночи и около пяти часов утра пострадали дома, офисы, автомобили и гражданская инфраструктура.