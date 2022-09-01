РосСМИ: В россии хотят объединить оккупированные территории Украины в новый федеральный округ, а возглавит его Рогозин

Бывший гендиректор роскосмоса Дмитрий Рогозин может возглавить новый федеральный округ — Крымский, в состав которого войдут и аннексированный Крым, и присоединенные в результате «референдумов» так называемые «ЛНР», «ДНР», а также Запорожская и Херсонская области.

Об этом пишет российское издание «Ведомости» со ссылкой на источники в совфеде и правительственном окружении.

Один из источников издания сообщил, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и «оно с большой вероятностью будет положительным».

Как известно, владимир путин уволил Рогозина с должности главы роскосмоса 15 июля. Генеральным директором корпорации был назначен Юрий Борисов.

Напомним, Казахстан, один из близких бывших советских партнеров россии, не признает возможную аннексию восточных регионов Украины россией путем проведения там референдумов. Идею также поддержали власти Турции.