На Николаевщине выявили еще одного мужчину, который в соцсетях распространял пропаганду оккупантов

Жителю Южноукраинска сообщили о подозрении за распространение материалов, в которых прославлял действия военных рф на территории Украины.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и ГУ Нацполиции.

Следователи установили, что 68-летний фигурант является уроженцем российской федерации. Подозреваемый в собственном аккаунте запрещенной социальной сети «Одноклассники» активно публиковал сообщения, в которых содержались материалы о глорифификации военных рф, осуществляющих вооруженную агрессию россии на территории Украины.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации, глорификация ее участников»).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование осуществляется следователями отделения полиции №3 Вознесенского районного управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников управления СБУ в области.

Напомним, как жительница Николаевщины публично отрицала агрессию россии и прославляла оккупантов, ей сообщили о подозрении.