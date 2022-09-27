В Черкасской области разоблачили сторонника рф, который мечтал присоединиться к «кадыровцам»

В Черкасской области СБУ обнаружила приспешника агрессоров, который распространял прокремлевскую пропаганду и оправдывал враждебные действия оккупантов. Кроме того, он планировал присоединиться к мобильному отряду особого назначения «ахмат» (больше известного как ОМОН) росгвардии в чеченской республике.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленник пытался установить контакты с представителями российских спецслужб и получить от них задачу – проводить подрывную деятельность на территории региона.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Северодонецка, который в июле этого года переехал в Черкасскую область под видом переселенца с Востока.

Установлено, что после переезда он не раз высказывался среди местных жителей в поддержку полномасштабного вторжения рф. Также оправдывал ракетные удары по украинским городам и другим военным преступлениям захватчиков.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и предотвратили преступные намерения фигуранта.

Следователи сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников») Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники СБУ Черкасской области при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.

Напомним, как в Николаеве в уличный торговец овощами пугал местных жителей «кадыровцами» и угрожал одной из женщин, снявшей его на видео. Затем его задержала полиция, и он извинился на камеру.