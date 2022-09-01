СБУ задержала наводчика вражеских ударов дронами-камикадзе по югу Одесчины

Служба безопасности задержала российского агента, который «наводил» удары дронов-камикадзе в Одесской области. Он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге региона.

Об этом сообщает СБУ.

В первую очередь злоумышленник собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.

Кроме того, он устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.

В случае получения разведданных враг планировал использовать их для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

По данным следствия, предателем является житель города Рени, которого завербовали спецслужбы россии после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые активно «афишировал» среди окружающих.

Для выполнения враждебных задач российский агент скрыто наблюдал за объектами и маршрутами движения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, осуществляя их фотофиксацию.

Полученные сведения передавал оккупантам через анонимный Telegram-канал в виде «фотоотчета» и точек н электронной карте с подробным описанием «наблюдений».

В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в рф.

У задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили враждебному приспешнику о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что ВСУ нарабатывает методы эффективной борьбы с иранскими дронами-камикадзе.