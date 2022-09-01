«Апатия, деморализация, ху*зация»: Оккупант рассказал о состоянии российских войск на Херсонщине и мечтает получить ранения

Военнослужащий рф на Херсонском направлении обсуждает новости о мобилизации и надеется получить ранения, чтобы появилась возможность вернуться домой

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора оккупанта, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– Чё делать-то будем – спрашивает оккупант.

– В смысле что делать будем? – уточняет собеседница.

– Ну, не знаю. Надо ранение получать.

– Бл*, ты же понимешь, что это 50 на 50.

– Да х*й его знает.

– Как моральное состояние твое?

– Ху*ня полная. Апатия, деморализация, ху*зация. Просто взяли всё, что у меня в голове, выкинули и насрали, нах*й. Раньше тут шутки были, типо, отсюда либо «200», либо «300» – теперь это не шутки них*я. Короче, если нам бабки перестанут платить, то тебе надо будет съезжать.

– Почем должны перестать платить?

– Потому что, зая, скоро пол-россии здесь будет. По 200 тысяч каждому платить не смогут. И выплачивать большие бабки за ранения тоже не смогут. У нас чё, короче: скоро Херсон будет россией через пару дней и х*й знает, что с нами тут делать будут.

– Ты там, что ли?

– Да. Ну, я прям вот в эпицентре, нах*й. Мы держим деревню, которая не дает продвинуться дальше врагу. Это у*бище вчера вышло и зашло обратно?

– Какое?

– Президент наш. Ну, утешительные слова какие-то же должны были быть?

– Да, бл*, объявил мобилизацию.

– А, ну, всё – частичная мобилизация, всем «салам», бл*, завтра вы на войну, нах*й – так, что ли это было?

– Нет. Как объяснили, то, что вы сейчас держите оборону – то есть, они едут туда, чтобы за вас держать оборону, а вы пойдете в бой.

– Ах*еть! Это все правда, оказывается. Ах*еть! Кто? 20 человек, бл*?

– Жень, ну, это ж пиз*ец, они просто вас, нах*й, как мясо, бл*.

– Ясен х*й. И так вся война.

– Ну, бл*.

– Поэтому из двух тысяч человек осталось вот сколько осталось. Нас еще позором называют. Ну, что мы лохи, сами всё не сделали и поэтому мобилизация – всё из-за нас, короче. План изначально был – пару дней и всё, а тут, е*ать, восемь месяцев почти. Тут еще зима впереди, бл*.будут еще требовать всякую залупу от нас какаю-то невероятную – идите вы в бой, бл*, через сугробы, нах*й. Повезет – с воспалением легких уеду. Бл*, если мне после всей этой ху*ни никаких льгот с медалями не дадут, пойду в эту, нах*й, что против страны – оппозиция, е*ать, во.

– Я с тобой. Оказывается, ты мог уволится до вчерашнего дня и уехать. Только вчера вышел закон о том, что при отказе военных действий и при уклонении типо, дается десять лет. То есть, до этого этого закона не было.

– Х*й его знает, что они могут. Еще одну поправку введут, бл*, и всё, и пи*дец.

– Ну, это да, но пока что так. Я вот сижу и думаю: бл*, сколько война затянется. Может, все-таки сесть лучше тебе? Там хоть безопаснее.

– От полка 50 человек осталось, *бать.

– Я завтра-послезавтра в церковь пойду, бл*. Тут уже кроме бога мне них*я не поможет, ну, правда.

– Чё вы сразу боже вспоминаете, бл*? От него толку – х*й да маленько, нах*й. Поживем – увидим, бл*, как всё это будет. Я буду молиться на ранение. Тут, говорю, люди раненные уезжают со слезами на глазах отсюда, нах*й.

– Счастья, что ли?

– Да, так точно, бл*. Под Изюмом еще когда были, там осколок кому-то в жопу прилетит, он, *бать, и смеется, нах*й, и плачет, бл*, говорит: мужики, *бать, не ссыте, посылку пришлю, *бать.