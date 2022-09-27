Россия так и не предоставила ООН доступ к украинским военнопленным

Миссия ООН до сих пор не получила доступа к местам содержания россией украинских военнопленных, в то время как беспрепятственно посещала места интернирования российских пленных в Украине.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на презентации 27 сентября нового доклада Управления ООН по правам человека по Украине за период с 1 февраля по 31 июля 2022 года, передает «Укринформ».

– В течение отчетного периода у наших специалистов по правам человека был беспрепятственный доступ к местам интернирования военнопленных на территории, которую контролирует правительство Украины. С другой стороны, нам не был предоставлен конфиденциальный доступ к местам интернирования украинских военнопленных на территории, контролируемой вооруженными силами россии или связанными вооруженными группами, - сказала она.

Богнер добавила, что информация, которую получает Миссия, свидетельствует о том, что для находящихся в российском плену украинских защитников существуют серьезные риски по здоровью и безопасности.

– Они испытывают жестокое обращение. Кроме того, унижают и их достоинство. Такое обращение с украинскими военнопленными носит систематический характер как на оккупированных территориях, так и в местах интернирования в россии, - подытожила она.

Напомним, что россияне почти не кормили украинских пленных, а ООН и Красный крест не проверяли ситуацию.