В Финляндии после объявления путиным «мобилизации» хотят оградиться от россии забором

Пограничная служба Финляндии рекомендовала построить физический барьер на части границы страны с россией из-за «недавних изменений в обстановке безопасности».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на финские СМИ.

В последние дни в Финляндии наблюдается массовый всплеск числа россиян, легально пересекающих границу, причем мужчины призывного возраста стремятся избежать «частичной» мобилизации, объявленной президентом рф владимиром путиным.

По сообщению Reuters, в минувшие выходные границу с Финляндией пересекли около 17 тысяч россиян, что на 80 процентов больше, чем в предыдущие.

Предлагаемый забор должен охватывать от 10 до 20 процентов восточной границы Финляндии, или от 130 до 260 километров, сообщил финской прессе начальник пограничной службы Паси Костамоваара. Это будет стоить сотни миллионов евро. Большая часть будет построена в юго-восточной части границы, где больше активности.

На данный момент незаконные переходы не являются «распространенным явлением», заявил местным журналистам глава отдела международного сотрудничества Пограничной службы Матти Питкянитти. Но ограничения на пересечение границы, будь то с российской или с финской стороны, могут изменить ситуацию. Финляндия с начала сентября сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам, на 90 процентов.

Но забор вряд ли что-то изменит в краткосрочной перспективе — правительство все еще должно обсудить и дать ему зеленый свет, а на его строительство уйдет два-три года, сказал начальник пограничной службы Костамоваара.