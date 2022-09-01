Жены и матери мобилизованных из «днр» пожаловались пушилину, что «кадыровцы» насилуют их мужчин

Жены мобилизованных в так называемой «днр» написали коллективное обращение к главарю псевдообразования пушилину с просьбой разобраться и наказать «кадыровцев», которые издевались и насиловали их мужчин.

Письмо вместе с подписями женщин было опубликовано в сети.

Женщины пишут, что их мужчин из города Докучаевск мобилизовали в ряды так называемого «1-го армейского корпуса народной милиции днр».

«И что они получили взамен? На боевых позициях наши родные и близкие подвергаются издевательствам и унижениям со стороны военных Чеченской республики. […] В районе населенного пункта Берестово произошел беспрецендентный случай. Двое военнослужащих на глазах у своих сослуживцев были изнасилованы чеченцами», – говорится в обращении.

Женщины отметили, что другие боевики «днр», которые собрались вступиться за их мужчин, получили угрозы, их обещали «пристрелить как собак».