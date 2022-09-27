Данилов заявил, что Украина может вести с россией переговоры только по вопросу репараций, которые в рф обязаны выплатить

Чем дольше россия оттягивает переговоры с Украиной относительно контрибуций и репараций, тем больше будут суммы возмещения убытков, которые обязаны будут выплатить Украине.

Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилова в Twitter.

«Украина никогда не была против переговоров с РФ... по поводу контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры - тем хуже условия и больше суммы», - написал он.

Данилов уверен, что задачи по освобождению Украины от захватчиков и дефрагментации россии будут выполнены в полном объеме в соответствии с планами и графиками.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что россия сама хоронит перспективу переговоров своими же руками.