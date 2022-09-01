Под путинскую мобилизацию попадает интеллигенция из центральных регионов россии, - ГУР

Россия не только существенно уменьшила численность представителей малых народов, заселяющих территории рф, путем мобилизации их на фронт, но и собирается это же сделать с представителями интеллигенции.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что среди убитых оккупантов чуть менее 40% были представителями неславянских этнических групп.

В пятерку регионов с наибольшим количеством жертв вошли Республики Дагестан и Бурятия, Краснодарский край, Башкортостан и Волгоградская область. Также в цифрах прослеживается непропорциональное соотношение: количество погибших солдат из бедных регионов (где и проживают этнические сообщества) значительно выше, чем из развитых.

По оценкам военной разведки Украины после подписания президентом страны-оккупанта указа о мобилизации, карта смертности в регионах значительно изменится. Повестки получают тысячи представителей интеллигенции и частного бизнеса из центральных регионов России и промышленных предприятий-гигантов.

«Если рабочие профессии будут еще обеспечиваться отсрочками от призыва, то именно российская интеллигенция станет удобрением для украинского чернозема. Окончательно уничтожив граждан, которые могут осознавать крах российской государственности, кремлевский диктатор надеется избавиться от протестов против войны и бессмысленной гибели сотен тысяч россиян», - добавляют в разведке.

Напомним, Кремль спустил вниз пропагандистам методичку, которая поможет убедить население страны-агрессора идти воевать в Украину.