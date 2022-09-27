«Нас вчера, скажем так, раз**бали»: Оккупант жалуется отцу на плохую обстановку и большое количество раненых после ударов ВСУ

Российские оккупанты продолжают терпеть потери после удачных ударов ВСУ по их позициям.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора оккупанта со своим отцом.

В ходе диалога оккупант рассказывает отцу про раненых от одного удара ВСУ, а также предостерегает его ехать в Украину в связи с мобилизацией в рф.

«-Что-то случилось? Нормально все?

-Мама не слышит?

-Нет.

-Короче, как ты и просил «У нас все нормально», но, извини, нас вчера, так скажем, раз**бали очень сильно, 8 человек уехали в госпиталь без ног, без рук, все живы, но ранены, 8 человек у нас забрали вчера. Сейчас неизвестно, что происходит, потому что по рации говорят, мы то ли в кругу, то ли хрен пойми где. Короче, сейчас непонятная херня происходит, думаю, дай я тебе сообщу об этом.

-Мобилизацию ж объявили.

-Мобилизация мобилизацией, пап, понимаешь, вчера три снаряда и третий восьмерых забрал, понимаешь?

-Сань, да понимаю. Ты нормально?

-Да я то жив-здоров, нормально все. Попаниковал вчера, правда пацанов когда таскал, а так нормально. Тебя там в списках нигде нет? А то вон люди говорят, уже списки есть какие-то.

-Сань, ну не знаю.

-Давай только не суйся сюда.

-Так если повестку принесут, как ее снимут?

-Ну, в военкоме у тебя ж связь есть, решай этот вопрос.

-Я понимаю, но если принесут повестку, уже ничего ты не решишь».