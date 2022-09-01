8 поврежденных домов, 30 заведений: Мэр Сенкевич рассказал о последствиях ночного удара оккупантов по Николаеву

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о последствиях ракетного обстрела центра города ночью.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что на данный момент зафиксировали различные повреждения 8 многоэтажных домов – во многих выбиты окна, двери, кое-где обрушилась крыша. Также частично разрушили 30 коммерческих помещений, среди которых магазины, кофейни и аптеки.

«Утром коммунальщики расчистили проезжую часть и пешеходную зону от обломков, стекла и веток. Бригада КП «ЭЛУ автодорог» засыпала воронку от ракеты посреди дороги, чтобы восстановить движение транспорта. Через несколько дней на этом участке уложат асфальт», - сказал Сенкевич.

Строительные бригады также успели перекрыть окна в четырех домах. Помимо этого, есть разрушения в парке «Сердце города». В частности, поврежден водопровод.

«Там утром было два порыва сети – один от попадания ракеты, другой от взрывной волны. На одном из участков коммунальщики заменили часть поврежденной трубы, на другом – успели сделать все подготовительные работы. Саму же трубу длиной около 8 метров обещают заменить завтра. После этого сразу возобновят водоснабжение», - добавил мэр.

Напомним, в ближайшие месяцы в Николаеве не удастся возобновить подачу питьевой воды через городской водопровод, даже если удастся возобновить водоснабжение из Днепра после освобождения Херсона.